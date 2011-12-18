Прокуратура занялась Куяльником

Одесская межрайонная природоохранная прокуратура привлекла к уголовной ответственности за загрязнение земель водного фонда в бассейне Куяльницкого лимана директора дочернего предприятия «Клинический санаторий им. Пирогова» ЗАО «Укрпрофздравница».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

При проверке соблюдения природоохранного законодательства, в частности, установлено, что «в сентябре-октябре текущего года руководителем санаторно-оздоровительного учреждения допущено на 5 земельных участках площадью свыше 440 кв. метров» загрязнение земель вредными веществами - создано 5 свалок отходов, в том числе опасных для окружающей среды.

Причем «материальный ущерб, нанесенный государству, составляет, по оценкам специалистов, более 3 млн. грн», отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

С учетом этого прокуратурой «возбуждено уголовное дело в отношении директора ДП «Клинический санаторий им. Пирогова» ЗАО «Укрпрофздравница» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины, по факту служебной халатности, которая повлекла загрязнение земель оздоровительного назначения веществами, вредными для окружающей среды, чем нанесены тяжкие последствия государственным интересам».

Справка УНИАН. Решением Одесского областного совета в 1993 году земли оздоровительного назначения, прилегающие к Куяльницкому лиману, зарезервированы для последующего создания регионального ландшафтного парка «Куяльницкий».

28 октября 8-я сессия облсовета 6-го созыва приняла областную «Программу сохранения и возобновления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2016 годы».

Цель программы – проведение политики, направленной на сбалансированное использование водных ресурсов и земель водного фонда в бассейне Куяльницкого лимана, а также возобновление ландшафтного и биологического разнообразия рек и Куяльницкого лимана. На ее реализацию предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 26 млн. 200 тыс. грн., которые равномерно распределены на период реализации программы.