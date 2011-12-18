Открылся Центр помощи бывшим заключенным

В пятницу в Полтаве официально открылся Центр адаптации для бездомных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Как сообщил УНИАН инициатор создания центра и его директор, руководитель благотворительной организации «Свет надежды» Роман ДРОЗД, учреждение разместилось на площадях бывшего медвытрезвителя рядом с отделением Полтавского областного наркологического диспансера.

«Если человек придет к нам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сначала отправится в наркодиспансер, - отметил Р.ДРОЗД. - Проспится - работать с ним дальше».

Центр адаптации будет финансироваться из городского бюджета в рамках программы «Забота».