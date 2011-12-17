За рубежом работают около 3 миллионов украинских мигрантов

За рубежом сейчас работают около 3 миллионов украинских мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила эксперт по вопросам трудовой миграции Татьяна ПЕТРОВА

По ее словам, внешними причинами трудовой миграции украинцев является емкий рынок труда стран Запада и России, а также привлекательная материальная оценка трудовой деятельности украинских мигрантов.

Среди внутренних причин Т.ПЕТРОВА назвала неудовлетворенный спрос на работу в Украине, а также низкий уровень зарплаты. “Минимальная заработная плата у нас сейчас 130 долларов, средняя – 330 долларов. И очень долго у нас минимальная зарплата была ниже прожиточного минимума”, – сказала эксперт.

Она отметила, что количество безработных в Украине сегодня составляет 1,8 млн. человек или 8,1% от экономически активного населения, а численность занятого населения – 20,2 млн. человек.

“Сейчас мы имеем дополнительную нагрузку на рынок труда, что выталкивает трудовых мигрантов за пределы Украины. Это жесткая конкуренция за каждое рабочее место из-за продления трудоспособного возраста”, – сказала Т.ПЕТРОВА.

По ее словам, 3 млн. украинских мигрантов ежегодно привозят в Украину около 7 млрд. долларов.

“Существует мнение, что наши мигранты работают за рубежом нелегально. Это практически невозможно при той налаженной политической и экономической системе, которая действует за рубежом”, – отметила Т.ПЕТРОВА и добавила, что более 50% украинцев за рубежом работают на руководящих должностях.

Она также отметила, что единственным механизмом регулирования трудовой миграции в Украине является лицензирование посреднической деятельности по трудоустройству за рубежом. Однако за год через соответствующие структуры трудоустраиваются относительно мало людей – 80-90 тысяч, из которых 80% - моряки.

По словам Т.ПЕТРОВОЙ, пребывание трудовых иммигрантов в Украине регулируется квотами, которые в этом году установлены на уровне 7 тысяч человек. “Но в пределах этой квоты трудоустройство не осуществляется”, – добавила она.

В то же время существует механизм временного трудоустройства у украинских работодателей вне квоты. Ежегодно в пределах этого механизма трудоустраиваются 10-15 тысяч иностранцев, и сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества иностранцев, которые работают по этому механизму.

Т.ПЕТРОВА выделила страны, которые имеют наибольший спрос среди украинских трудовых мигрантов: Испания, Италия, Португалия, Польша, Греция, Турция и США.

“В 2010 году 5 тысяч украинцев стали жителями Соединенных Штатов и пополнили трудовой потенциал”, – сказала эксперт.

В свою очередь, ведущий эксперт Института социологии НАН Украины Ирина ПРИБЫТКОВА отметила, что во многих странах, где работают мигранты из Украины, экономическая ситуация ухудшается. “Люди вынуждены будут возвращаться. И я не знаю, что мы будем делать, если они начнут возвращаться в определенных масштабах”, – сказала она.

Как отметила Т.ПЕТРОВА, только сильный кризис в тех странах, где работают украинские мигранты, может заставить их вернуться на Родину.