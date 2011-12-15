«Укрзализныця» назначила 24 дополнительных поезда на праздники (список)

"Укрзализныця" назначила 24 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники

На новогодние и рождественские праздники, по состоянию на 14 декабря 2011 года, Укрзализныця назначила 24 дополнительных поезда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Большинство их курсирует в западном направлении. УЗ уже задействовала максимальное количество имеющегося подвижного состава для формирования дополнительных поездов. В частности, для отправки пассажиров из Киева мобилизованы ресурсы с других железных дорог Украины. По предварительным данным, в пиковые дни - 29 и 30 декабря 2011 - только с железнодорожного вокзала г. Киева будет отправляться около 100 тыс. пассажиров, что является максимальной пропускной способностью этого узла.

Работа по мониторингу пассажиропотока и назначению дополнительных поездов продолжается с учетом пропускной способности инфраструктуры.

Составом Одесской железной дороги назначены:

1. № 558/557 Одесса-Ужгород отправлением из Одессы 28, 29, 30/12, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10/01, из Ужгорода 29, 30, 31/12, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11/01.

2. № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 28, 29/12, 1, 2, 4, 8, 9 / 01, из Киева 29, 30/12, 2, 3, 5, 9, 10/01.

3. № 566/565 Одесса-Киев-Одесса отправлением Киева и Одессы 30, 31/12.

Приднепровская железная дорога:

1. № 171/172 Днепропетровск-Симферополь отправлением из Днепропетровска и Симферополя 28, 29, 30/12, 2, 3, 5, 6, 9, 10/01.

2. № 201/202 Днепропетровск - Ивано-Франковск отправлением из Днепропетровска с 23/12 по 13/01 через день по нечетным, из Ивано-Франковска с 24/12 по 14/01 через день по четным.

3. № 517/518 Днепропетровск - Львов отправлением из Днепропетровска 23/12, с 27/12 по 9 / 01 ежедневно кроме 31/12, 6 / 01, из Львова 24/12, с 28/12 по 10/01 ежедневно кроме 1, 7 / 01.

4. № 535/536 Симферополь - Ужгород отправлением из Симферополя 23, 28, 29/12, 1, 2, 5, 6 / 01, из Ужгорода 25, 30, 31/12, 3, 4, 7, 8 / 01.

5. № 579/580 Днепропетровск - Киев отправлением из Днепропетровска и Киева 29, 30, 31/12.

6. № 586/585-289/290 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 27, 28, 29/12, 1, 7, 8 / 01, из Киева 29, 30, 31/12, 3, 9, 10/01.

7. № 282/281 Киев-Симферополь отправлением из Киева 29, 30/12, из Симферополя 30/12.

Составом Юго-Западной железной дороги

1. № 207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 23, 27, 28, 29, 30/12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 / 01, из Ужгорода 24, 28, 29, 30, 31/12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10/01.

2. № 219/220 Киев-Ивано - Франковск отправлением из Киева 28, 29, 30, 31/12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 / 01, из Ивано-Франковска 28, 29, 30, 31 / 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 / 01.

3. № 282/281 Киев-Симферополь отправлением из Киева с 23/12 по 28/12 ежедневно и с 2 / 01 по 9 / 01 ежедневно, из Симферополя с 24/12 по 29/12 ежедневно и с 3 / 01 по 10/01 ежедневно.

4. № 217/218 Киев-Ивано-Франковск отправлением из Киева с 22/12 по 10/01 через день по четным, из Ивано-Франковска с 23/12 по 11/01 через день по нечетным.

5. № 588/587 Киев-Луганск отправлением из Киева 29/12, из Луганска 30/12.

6. № 584/583 Киев-Донецк отправлением из Киева 28, 29, 30/12, из Донецка 29, 30, 31/12.

7. № 537/538 Киев-Ужгород отправлением из Киева 28, 29, 30/12, 1, 2, 3, 5, 8, 9 / 01, из Ужгорода 29, 30, 31/12, 2, 3, 4, 6, 9, 10/01.

8. № 253/254 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 29, 30, 31/12, из Ивано-Франковска 29, 30, 31/12.

9. № 505/506 Киев-Ужгород отправлением из Киева 30, 31/12.

Донецкая железная дорога

1. № 569/570 Донецк-Львов отправлением из Донецка с 24/12 по 10/01 через день по четным, из Львова с 25/12 по 11/01 через день по нечетным.

2. № 588/587 Луганск-Киев отправлением из Луганска 27, 29/12, из Киева 28, 30/12.

Составом Южной железной дороги

1. № 553/554 Киев-Тернополь отправлением из Киева 29, 30, 31/12, из Тернополя 29, 30, 31/12.

2. № 175/176 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова и Симферополя 29, 30, 31/12, 8, 9 / 01.

3. № 225/226 Харьков-Мукачево отправлением из Харькова 28, 29/12, 1, 2, 4, 5, 7, 8 / 01, из Мукачево 29, 30/12, 2, 3, 5, 6, 8, 9 / 01.

4. № 564/563 Харьков - Киев отправлением из Харькова и Киева 30, 31/12.

Львовская железная дорога

1. № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и Львова 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31/12, 2, 8, 9, 10, 11/01.

РЖ

Также назначены дополнительные рейсы следующих поездов:

1. № 137/138 Ивано-Франковск-Киев отправлением из Ивано-Франковска 26, 28/12, 2, 9 / 01, из Киева 27, 29/12, 3, 10/01.

2. № 396/395 Одесса-Киев отправлением из Одессы 27, 29/12, из Киева 28, 30/12.

3. № 150/149 Запорожье-Киев отправлением из Запорожья 28/12, из Киева 29/12.

4. № 169/170 Киев-Львов отправлением из Киева 9 / 01, из Львова 10/01.

Справка:

Поезд № 282/281 Киев-Симферополь назначен составом Юго-Западной и Приднепровской железных дорог, а поезд № 588/587 Киев-Луганск - составом Юго-Западной и Донецкой железных дорог.