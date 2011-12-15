Чернобыльцы демонтировали палаточный городок во Львове

Власть Львовской области договорилась с чернобыльцами о демонтаже палаточного городка возле областной госадминистрации.

Как сообщила УНИАН председатель Львовской городской организации «Матери Чернобыля» Анна ФЕДОРИЧ, сегодня было принято общее решение участников акции протеста о прекращении пикетирования и демонтаже палаток.

По ее словам, во время встречи участников акции с губернатором Львовской области Михаилом КОСТЮКОМ достигнута договоренность о решении всех проблемных вопросов, которые были озвучены в обращении чернобыльцев к Львовской облгосадминистрации.

«Наши требования на уровне области в процессе выполнения. А главное наше требование касается Кабмина. Мы демонтировали палатки, но оставили за собой право возобновить акцию в случае, если власть не выполнит обещаний», - отметила А.ФЕДОРИЧ.

В свою очередь, один из активных участников акции, сопредседатель гражданского движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА сообщил, что сегодня вернулся из Киева, где 14 декабря принял участие в митинге чернобыльцев возле Кабинета министров, и только сегодня узнал о договоренностях между чернобыльцами и властью, которая пообещала выполнить требования участников протестной акции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения, по данным Р.СЕКЕЛЫ, чернобыльцам, которых поддерживали активисты «Вперед!», пообещали, что руководство Управления ПФУ во Львовской области будет уволено.

«Кроме того, их заверили, что выполнят и другие требования. В частности – бесплатные рецепты для чернобыльцев и перепрофилирование 4-й городской больницы Львова, которая должна стать основной для чернобыльцев и где они смогут получать необходимое лечение», - сказал он.

«Власть методом кнута и пряника вынудила чернобыльцев прекратить акцию во Львове и демонтировать палаточный городок. Как мне сообщили, их сильно морально «прессовали», и таким способом, фактически, вынудили отказаться от протестов», - отметил Р.СЕКЕЛА.

Он также сообщил, что чернобыльцы Луганской области, которые сегодня прибыли во Львов, чтобы присоединиться к участникам акции в палаточном городке, вынуждены будут возвращаться домой.

«Палаток нет, акции также, потому луганчане-чернобыльцы возвращаются домой», - резюмировал Р.СЕКЕЛА.

Комментируя ситуацию с демонтажем палаточного городка чернобыльцев, председатель Львовской областной организации благотворительного фонда «Деть Чернобыля Львовщины», представители которой первыми начали акции протеста в помещении Управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области, Валентина БУРЕНОК отметила, что ей не сообщили о достигнутых договоренностях между властью и чернобыльцами, также она вообще не была информирована о том, что сегодня состоится демонтаж палаточного городка и «прекращение акции».

«Я вообще не владела никакой информацией», - сказала В.БУРЕНОК.

В пресс-службе Львовской ОГА УНИАН сообщили, что «председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК договорился с представителями чернобыльских организаций Львовщины о решении всех проблемных вопросов, которые были озвучены в обращении чернобыльцев к Львовской облгосадминистрации. Все эти проблемные вопросы учтены и выполняются».

«Представители чернобыльских организаций Львовской области сегодня утром демонтировали установленные палатки под стенами облгосадминистрации и облсовета. Председатель облгосадминистрации Михаил КОСТЮК пообщался непосредственно с теми людьми, которые уже завершили процесс демонтажа установленных палаток. Представители чернобыльских организаций поблагодарили председателя Львовской облгосадминистрации Михаила КОСТЮКА за то, что власть области прислушалась ко всем поставленным вопросам и содействовала в их решении», - говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, с 6 декабря возле помещения Львовской ОГА продолжалась акция протеста чернобыльцев, которые установили 5 палаток.

Участники акции требовали удовлетворить их требования о выполнении судебных решений относительно предусмотренных законами выплат.