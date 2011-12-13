Ландик жалуется на 8 дырок в зубах и требует его расстрелять

Сегодня в ходе судебного заседания по делу об избиении в ресторане «Баккара» Роман Ландик заявил, что все происходящее в суде «похоже на коллективный психоз» и что у него нет сил это терпеть.

«У меня 8 дырок в зубах! Когда я буду их лечить? Когда я увижу своего ребенка? Я требую для себя расстрела, не могу больше это терпеть!» - цитирует «политзаключенного» сайт Луганск.Комментарии.

В частности возмущение сына депутата, который считает себя пострадавшим в результате нападения на него Марии Коршуновой, вызвала следователь следственного отдела УВД Луганска Оксана Ефимова. В своих показаниях Ефимова заявила, что следствие не проводило проверку причин получения «тяжких телесных повреждений» Романом Ландиком. В числе прочего решение о том, что графин, которым Роман Ландик получил удар по голове от Марии Коршуновой, не будет изыматься и исследоваться, приняла именно Оксана Ефимова. Также следователь объяснила, что Романа Ландика не признали потерпевшим, поскольку для этого он должен был обратиться в суд.

По словам другой свидетельницы по делу - администратора ресторана «Баккара», Юнны Гончаровой, графин из-под водки, которым Мария Коршунова ударила Романа Ландика по голове, вероятно находится, в ресторане. Также Гончарова отметила, что в день конфликта в «Баккаре» не было поврежденной посуды возле столика, за которым сидела Мария Коршунова со своими подругами.

Напомним, согласно показаниям потерпевшей Марии Коршуновой она ударила Романа Ландика графином из-под водки после того, как он стал тянуть ее за нос. Врач "скорой помощи" Кулик, который осматривал участников конфликта, в суде отметил, что у Ландика была "приличная рана длиной около3 см в лобно-височной области слева".