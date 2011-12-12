Режиссера «Аватара» обвинили в плагиате

В Верховный суд Лос-Анджелеса подан иск на известного американского режиссера Джеймса Кэмерона, который обвиняется в плагиате.

Согласно заявлению, замысел, положенный в основу самого кассового в истории кинематографа фильма «Аватар», был незаконно присвоен Д.Кэмероном у его бывшего сотрудника. Последний требует от режиссера доли доходов от проката картины. Размер компенсации не разглашается.

«Аватар», снятый в трехмерном формате, стал сенсацией в прошлогоднем кинопрокате. Кассовые сборы фильма составили почти 3 млрд долларов. Творческий коллектив фильма получил три престижные в киномире премии «Оскар».

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