СБУ разоблачила схему контрабанды краденых Лексусов за границу

В Житомирской области СБУ разоблачила и прекратила деятельность канала незаконного перемещения за границу похищенных дорогих автомобилей с использованием схемы машин-«двойников».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Установлено, что схему незаконного вывоза с Украины транспортных средств организовали три злоумышленника - 47-летний житель Львова и два его сообщника.

Получив похищенные на территории нашего государства внедорожники, эти они заменяли им первичные номера кузовов на номера аналогичных автомобилей, зарегистрированных на других владельцев, создавая таким образом автомобили - «клоны». На основании сфальсифицированных регистрационных документов потом они переправляли машины за границу для реализации.

Одного из членов группы – львовянина – недавно задержали сотрудники СБУ в пункте пропуска «Майдан-Копищанский» Житомирской таможни во время попытки вывезти с Украины на основании поддельных документов два похищенных внедорожника «Lexus» стоимостью почти 1млн. 400 тыс. грн. с замененными первичными номерами.

Двух его сообщников – украинца и жителя одной из европейских стран – объявлено в межгосударственный розыск.

Олевский районный суд Житомирской области признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.201 (контрабанда), ч.2,3 ст.358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, и осудил до 5 лет лишение свободы со сроком испытания 3 года.

Изъятые у злоумышленников несколько транспортных средств возвращено их владельцам.