КГГА: В Киеве демонтируют забор скандального строительства

Главное управление контроля за благоустройством КГГА начало срочный демонтаж строительного ограждения во дворе, где планировалось строительство блока бытового обслуживания на ул. Анны Ахматовой, 43-А в 9-ом микрорайоне жилого массива Позняки в Киеве.

Такое поручение дал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время поездки на объект, сообщили в УНИАН в пресс-службе КГГА.

Согласно сообщению, засыпать котлован профильные службы города начнут сегодня после обеда. Сейчас продолжаются работы по демонтажу забора.

“Я лично проконтролирую, чтобы эта позорная яма была засыпана. Что должно быть на ее месте – решать вам. Предлагаю провести общественные слушания и определиться с будущим этого места”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, весной на месте скандального строительства высадят деревья и обустроят территорию в соответствии с пожеланиями жителей.

В свою очередь киевляне сообщили председателю КГГА, что хотели бы на месте котлована построить детскую и спортивную площадки, обустроить территорию, и охотно поддержали инициативу городской власти высадить весной деревья и предложили свою помощь в этом.

Напомним, противодействовать незаконному строительству на ул. Анны Ахматовой, 43-А жители прилегающих домов начали с 2005 года.