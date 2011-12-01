Названы победители акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы»

1 декабря в заповеднике «София Киевская» состоялось подведение итогов и награждение победителей Всеукраинской акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете акции.

Эта акция, которая с 2007 года проходит по инициативе Фонда «Родная страна» общественного и политического деятеля Николая ТОМЕНКО, стартовала еще в марте 2010 года. На звание семи чудес в номинации «Замки, крепости, дворцы» претендовали 138 исторических памятников со всех регионов Украины. По результатам региональных презентаций и опроса 100 экспертов в сфере туризма, архитектуры, истории и культуры на втором этапе акции был определен 21-й финалист акции. В их число вошло 7 лучших замков, 7 крепостей и 7 дворцов, которые с 22 августа и боролись за звание семи чудес Украины.

С 22 августа по 1 декабря 2011 года на официальном сайте акции проходило открытое интернет-голосование. Параллельно был проведен всеукраинский опрос экспертов, в котором приняли участие члены Оргкомитета акции, представители областных оргкомитетов, руководители государственных институтов, которые занимаются развитием культуры и туризма, представители туристических операторов, эксперты в сфере истории, культуры и туризма. По условиям акции, именно по результатам интернет-голосования и опроса экспертов (из расчета 50/50) оргкомитетом и были определены победители акции.

Таким образом, в 7 чудес Украины в рубрике «Замки, крепости дворцы» попали (по алфавиту):

Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость (Одесская обл.)

Алупкинский (Воронцовский) дворец (Крым)

Каменец-Подольская крепость (Хмельницкая обл.)

Луцкий Верхний замок (Волынская обл.)

Митрополичий дворец (г. Черновцы)

Дворец в Качановке (Черниговская обл.)

Хотинская крепость (Черновицкая обл.)

Кроме этого, оргкомитет решил наградить специальными знаками отличия акции такие объекты (по алфавиту):

Бахчисарайский (Ханский) дворец (Крым) - как уникальный объект культурного наследия;

Олесский замок (Львовская обл.) - как выдающийся объект культурного наследия;

Дворец Кирилла Разумовского в Батурине (Черниговская обл.) - как выдающийся памятник украинской истории;

Чигиринскую Крепость - Резиденцию Богдана Хмельницкого (Черкасская обл.) - как выдающийся памятник украинской истории.

По итогам акции оргкомитет готовит издание брошюры «7 чудес Украины: Украина - страна чудес», которая выйдет на украинском, российском, английском и немецком языках. В ней будут презентованы победители и финалисты акции. Данная брошюра будет бесплатно распространяться в дипломатических представительствах и гостиницах в период проведения ЕВРО-2012. Кроме того, будут выпущены видеодиски с программами о 21 объекте-финалисте акции «7 чудес Украины», которые подготовил канал ТВі. Данные диски будут бесплатно распространяться в школах, музеях и библиотеках Украины.

Напомним, Общенациональная акция «7 чудес Украины» был начата Фондом «Родная страна» в 2007 году. Тогда, по результатам акции страна определила «7 историко-архитектурных чудес Украины», которыми стали: Национальный историко-архитектурный заповедник «Каменец», Киево-Печерская Лавра, Государственный историко-архитектурный заповедник «Хотинская крепость», Национальный дендрологический парк «Софиевка», Херсонес Таврический, София Киевская и Национальный заповедник-остров «Хортица».

В 2008 г. состоялся второй этап акции - «7 природных чудес Украины», победителями которого были признаны: Биосферный заповедник «Аскания-Нова», регионально-ландшафтный парк «Гранитно-степное Побужье», Днестровский каньон, Мраморная пещера, Национальный природный парк «Подольские Товтры», озера Свитязь и Синевир.