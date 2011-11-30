Мошенник собирал с бизнесменов деньги, выдавая себя за замминистра

Сотрудниками Уголовного розыска Ильичевского городского УВД Одесской области задержан 52-летний одессит по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении физических и юридических лиц.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в области, подозреваемый, представляясь высокопоставленным должностным лицом, в частности, «заместителем министра транспорта Украины или влиятельным политическим деятелем», брал у бизнесменов якобы под проценты крупные суммы денег.

«Он легко входил в доверие к бизнесменам и предпринимателям, он действовал по схеме кредитования: брал под процент крупные суммы денег, первое время исправно платил, а затем – отказывался возвращать деньги», – говорится в сообщении.

Также, по данным милиции, из показаний потерпевших вырисовывалась обычная схема мошенничества, направленная на завладение имуществом. «К одному из бизнесменов он обратился с предложением заняться совместной предпринимательской деятельностью» , - отметили в УМВД. Затем подозреваемый одолжил у него 18 тыс. долл., позже «завладел деньгами его знакомых и отказался возвращать долги».

Кроме того, используя поддельные справки о своих доходах, мошенник оформил три банковских кредита на общую сумму почти 300 тыс. долл.

В Отделе по связям с общественностью добавили, что без внимания мошенника не осталась и сфера трудоустройства. Рассказывая будущим жертвам о больших связях в высших эшелонах власти, он предлагал им свои услуги в назначении заинтересованных лиц на руководящие должности в различных госучреждениях. В частности, подозреваемый завладел денежными средствами жителя Одессы в сумме 18 тыс. долл., которые получил якобы за содействие ему в трудоустройстве в один из морских портов.

Сейчас в отношении задержанного возбуждены и расследуются два уголовных дела, ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.