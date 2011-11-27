В Европе крематории и трупы собак называют Аушвицем Украины

Крематории и бесконечные трупы собак многие европейские газеты уже назвали Аушвицем Украины.

Об этом в интервью ZN.UAзаявила представительница одного из самых влиятельных аристократических семейств - принцесса Майя фон Гогенцоллерн.

«Мы готовы предложить бесплатную помощь в стерилизации животных, что при правильном подходе может за два-три года сократить численность бездомных животных раз в 7-8, - отметила принцесса. - И я во время встреч с украинскими чиновниками постараюсь убедить их в необходимости запуска этой программы в Украине. А заодно и в том, что платить людям нужно не за убийство собаки, а за то, чтобы собак брали домой».

Майя фон Гогенцоллерн подчеркнула, что готова приехать со своей командой докторов в Украину и провести стерилизацию достаточно оперативно. «Но знаем, что для запуска программы нужно получить разрешение на использование кетамина, применяемого для наркоза», — добавила она.

Принцесса также подчеркнула, что ей известно и о бедственном положении животных в Киевском зоопарке: «И это тоже тема моего разговора с представителями киевской власти».