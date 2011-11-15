Остро не хватает юристов по медицинским делам

В Украине создается реестр юристов по медицинскому праву.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Института медицинского и фармацевтического права и биоэтики Академии адвокатуры Украины Радмила ГРЕВЦОВА.

"Недавно в Институте медицинского и фармацевтического права и биоэтики создан Координационный совет ученых, преподавателей и практиков в сфере медицинского права. И многие адвокаты дали свое согласие на участие в роботе этого совета и на внесение в реестр, возможность ознакомления с которым будет предоставлена тем, кто будет нуждаться в этом", - сказала Р.ГРЕВЦОВА.

По ее словам, существует острая проблема в сфере правовой защиты прав пациентов и врачей, однако юристов, способных эффективно выполнять эти задания, пока немного.

Р.ГРЕВЦОВА сообщила, что в каждой области Украины ежегодно в судах рассматривается от 40 до 80 гражданских дел о нанесении и возмещении имущественного и морального вреда здоровью вследствие медицинской помощи или предоставления услуг ненадлежащего качества.

"Уголовных дел намного меньше. По данным государственной судебной администрации, в 2009 году было вынесено 10 приговоров в отношении врачей по статье 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работником). И эти приговоры вступили в законную силу", - добавила она.

"Применение новых медицинских технологий может привести к увеличению судебных исков", - допустила Р.ГРЕВЦОВА.

В свою очередь, заместитель директора Департамента нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Украины Александр МОРАЧЕВ отметил, что юридическая поддержка необходима не только пациентам, но и врачам.

"Существует проблема не только защиты пациента от халатности или бездеятельности врача, а существует и очень большая проблема защиты врача, поскольку количество врачей, на которых поступают жалобы, очень большое, и это количество жалоб пациентов растет", - отметил он.

Р.ГРЕВЦОВА также сообщила, что между Министерством здравоохранения и Академией адвокатуры заключен меморандум о сотрудничестве относительно подготовки юристов по медицинскому праву.

"В Академии адвокатуры на базе Института медицинского и фармацевтического права и биоэтики мы открыли консультативные центры, которые будут оказывать безвозмездно правовую помощь тем гражданам, у которых возникают ситуации, когда необходимо обратиться к юристу", - добавила ректор Академии адвокатуры, президент Союза адвокатов Украины Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА.