В Украине появилась бесплатная информационная служба 123

Информационный холдинг "Горсправка" презентовал общенациональный социальный проект Бизнес-справка 123, который охватывает крупнейшие города и области Украины.

Как сообщается в пресс-релизе ЗАО «Горсправка», переданном агентству УНИАН, жители Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областей теперь могут оперативно получить любую информацию, набрав короткий номер "123" со стационарного телефона. Доступ к информации осуществляется в любое время дня и ночи, 24 часа в сутки.

Абоненты Бизнес-справки 123 получают не только справочную информацию по товарам, услугам, организациям и событиям Украины, но также могут вызывать такси, бронировать столики в ресторанах, номера в гостиницах, ж/д билеты, заказывать цветы и подарки, и т.д.

Информация предоставляется бесплатно как для жителей Украины, так и для иностранных туристов.

*** Информационный холдинг ЗАО «Горсправка» - национальный лидер в сфере оперативной поставки актуальной информации, 57 лет на рынке справочно-информационных услуг, крупнейшая база данных Украины.

Справочные службы оперативно предоставляют контент по разделам: базы данных Украины, международные базы данных, бизнес, финансы, транспорт, информация на каждый день, здоровье, отдых, культура.

Проекты ЗАО «Горсправка»: мобильная справочная служба 559, справка 1559, бизнес-справка 123.