Яценюк: "путинскую схему" начали реализовывать с Украины

Переход Украины на расчеты в рублях с Россией за газ свидетельствует о формировании «валютного союза без легализации такового». Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС).

По его словам, на сегодня «русские создадут спрос на эту валюту (речь идет о российском рубле - УНИАН) благодаря усилиям Украины, которой нечем платить за газ по газовому контракту».

А.ЯЦЕНЮК уверен, что «страны Таможенного союза перейдут на расчеты полностью в рублях». «Россия формирует фактически рублевую валютную зону. Россия формирует валютный союз без легализации такового», - добавил он.

По его словам, использование рубля при расчете за газ «даст возможность российскому центральному банку и российской политической элите фактически получить влияние на все страны, которые торгуют с Россией и со странами таможенного союза, которые перейдут на российский рубль». По его словам, это «путинская схема» и ее начали реализовывать с Украины, «потому, что все остальные интереса не представляют».

Как сообщал УНИАН, Украина в результате достигнутых с Россией договоренностей, планирует в декабре начать использовать рубль при расчете за газ.