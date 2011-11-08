Киев. 8 ноября. УНИАН. В Страсбурге презентовано Пересопницкое Евангелие и открыта выставка «Киево-Печерская лавра – святыня Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

В частности, выставка была открыта 7 ноября в зале Дворца Совета Европы, на презентации культурных мероприятий Украины по случаю завершения председательства нашего государства в Комитете министров Совета Европы.

Фотовыставка «Киево-Печерская лавра – святыня Украины» представляет фотографии интерьеров памятников архитектуры, пейзажи и панорамы Киево-Печерской Лавры, которая является жемчужиной духовного наследия украинского народа, святыми местом для всего христианского мира. Отдельный раздел фотовыставки представляет голографические копии из художественных произведений фондового собрания Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, который сейчас насчитывает более 70 тысяч единиц хранения.

В рамках презентации культурных мероприятий Украины в Страсбурге представлен выдающийся памятник староукраинского языка и искусства XVI века, символ независимости Украины, Книга Президентской присяги - Пересопницкое Евангелие.

Открытие фотовыставки «Киево-Печерская лавра – святыня Украины» посетили более двадцати послов и несколько министров иностранных дел разных государств.