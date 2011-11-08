Коллектив «Сяйва» заявляет, что власть не выполнила ни одного обещания

Заместитель директора книжного магазина "Сяйво" Алла РЕШЕТНИКОВА заявляет, что ни один сотрудник коллектива, вопреки обещаниям городской власти, не трудоустроен в новый книжный магазин, который создается в отремонтированном помещении "Сяйва".

Об этом А.РЕШЕТНИКОВА заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Нам обещали, что все должности, которые мы занимали согласно штатному расписанию, останутся за нами, но на конкурсных основах. Но куда идти и где проходить этот конкурс, нам не сказали", - сообщила А.РЕШЕТНИКОВА.

По ее словам, представители городской администрации сообщили коллективу книжного магазина "Сяйво" о назначении директора новосозданного "Городского магазина". "Нам сказали, что директор этого магазина – бывший сотрудник металлолома. Мне, как специалисту с 42-летним опытом работы с книгой, не понятно, как может специалист такого уровня работать с книгой. Мы все - на улице. Весь коллектив удивлен. Все обращаются ко мне как заместителю директора, но у меня нет ответа. Ни одно обещание не выполнено", - отметила она.

А.РЕШЕТНИКОВА также сообщила, что городская власть скрывает от коллектива книжного магазина "Сяйво" дату и время открытия нового книжного магазина.

В свою очередь, адвокат коллектива книжного магазина Олег КОРОЛЬ добавил, что из всего коллектива "Сяйва" трудоустроен лишь один человек. "К ним пошел лишь один человек, который проявил свою профессиональную непригодность у нас - главный бухгалтер, которого мы планировали увольнять", - добавил он.

О.КОРОЛЬ сообщил, что эта информация получена непосредственно от начальника управления торговли КГГА Станислава ГОЛУБА.

При этом, по словам адвоката, решение Киевсовета о переименовании коммунального предприятия "Киевский центр развития рыбного хозяйства" в "Городской магазин" до сих пор не подписано мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и не обнародовано.

Справка УНИАН. 27 октября Киевсовет переименовал коммунальное предприятие "Киевский центр развития рыбного хозяйства" в муниципальный магазин, который будет размещаться в помещении бывшего книжного магазина "Сяйво".

Согласно решению, переименованное коммунальное предприятие отнесено к сфере управления Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения. За этим предприятием на праве хозяйственного ведания закреплены нежилые помещения общей площадью 363,8 кв. метров, которые находятся по адресу: ул. Красноармейская, 6. Этим решением помещения переданы с баланса КП "Киевспецжилэксплуатация" на баланс "Городского магазина".

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ заявил, что КП "Городской магазин" будет заниматься книжной торговлей, и станет первым в сети муниципальных книжных магазинов, которую планируется создать. Торжественное открытие нового коммунального книжного магазина состоится к Дню освобождения Киева, который отмечается 6 ноября. Однако книжный магазин так и не был открыт.

3 ноября Киевской апелляционный хозяйственный суд отказался продлить льготный договор аренды ООО Книжный «Магазин «Сяйво» на помещение по ул. Красноармейской, 6.

По информации КГГА, апелляционная инстанция оставила в силе решение Хозяйственного суда Киева от 11 октября 2010 года. Общество требовало продлить договор аренды, согласно которому оно платило за аренду помещения на Красноармейской, 6, лишь 33 грн. в месяц до 2022 года.

26 августа помещения, которые занимал книжный магазин “Сяйво”, были переданы представителям городской власти – коммунальному предприятию “Киевспецжилэксплуатация”. Власть объяснила, что это состоялось во исполнение судебного решения.

Магазин “Сяйво” закрылся после очередной попытки силового захвата 19 февраля 2010 года. 22 февраля Р.КОРНИЕНКО, представители которого находились с момента захвата в помещении книжного магазина “Сяйво”, заявил, что является законным директором книжного магазина.