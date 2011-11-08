Коллектив «Сяйва» заявляет, что власть не выполнила ни одного обещания
Дата открытия до сих пор неизвестна
Заместитель директора книжного магазина "Сяйво" Алла РЕШЕТНИКОВА заявляет, что ни один сотрудник коллектива, вопреки обещаниям городской власти, не трудоустроен в новый книжный магазин, который создается в отремонтированном помещении "Сяйва".
Об этом А.РЕШЕТНИКОВА заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
"Нам обещали, что все должности, которые мы занимали согласно штатному расписанию, останутся за нами, но на конкурсных основах. Но куда идти и где проходить этот конкурс, нам не сказали", - сообщила А.РЕШЕТНИКОВА.
По ее словам, представители городской администрации сообщили коллективу книжного магазина "Сяйво" о назначении директора новосозданного "Городского магазина". "Нам сказали, что директор этого магазина – бывший сотрудник металлолома. Мне, как специалисту с 42-летним опытом работы с книгой, не понятно, как может специалист такого уровня работать с книгой. Мы все - на улице. Весь коллектив удивлен. Все обращаются ко мне как заместителю директора, но у меня нет ответа. Ни одно обещание не выполнено", - отметила она.
А.РЕШЕТНИКОВА также сообщила, что городская власть скрывает от коллектива книжного магазина "Сяйво" дату и время открытия нового книжного магазина.
В свою очередь, адвокат коллектива книжного магазина Олег КОРОЛЬ добавил, что из всего коллектива "Сяйва" трудоустроен лишь один человек. "К ним пошел лишь один человек, который проявил свою профессиональную непригодность у нас - главный бухгалтер, которого мы планировали увольнять", - добавил он.
О.КОРОЛЬ сообщил, что эта информация получена непосредственно от начальника управления торговли КГГА Станислава ГОЛУБА.
При этом, по словам адвоката, решение Киевсовета о переименовании коммунального предприятия "Киевский центр развития рыбного хозяйства" в "Городской магазин" до сих пор не подписано мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и не обнародовано.
Справка УНИАН. 27 октября Киевсовет переименовал коммунальное предприятие "Киевский центр развития рыбного хозяйства" в муниципальный магазин, который будет размещаться в помещении бывшего книжного магазина "Сяйво".
Согласно решению, переименованное коммунальное предприятие отнесено к сфере управления Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения. За этим предприятием на праве хозяйственного ведания закреплены нежилые помещения общей площадью 363,8 кв. метров, которые находятся по адресу: ул. Красноармейская, 6. Этим решением помещения переданы с баланса КП "Киевспецжилэксплуатация" на баланс "Городского магазина".
Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ заявил, что КП "Городской магазин" будет заниматься книжной торговлей, и станет первым в сети муниципальных книжных магазинов, которую планируется создать. Торжественное открытие нового коммунального книжного магазина состоится к Дню освобождения Киева, который отмечается 6 ноября. Однако книжный магазин так и не был открыт.
3 ноября Киевской апелляционный хозяйственный суд отказался продлить льготный договор аренды ООО Книжный «Магазин «Сяйво» на помещение по ул. Красноармейской, 6.
По информации КГГА, апелляционная инстанция оставила в силе решение Хозяйственного суда Киева от 11 октября 2010 года. Общество требовало продлить договор аренды, согласно которому оно платило за аренду помещения на Красноармейской, 6, лишь 33 грн. в месяц до 2022 года.
26 августа помещения, которые занимал книжный магазин “Сяйво”, были переданы представителям городской власти – коммунальному предприятию “Киевспецжилэксплуатация”. Власть объяснила, что это состоялось во исполнение судебного решения.
Магазин “Сяйво” закрылся после очередной попытки силового захвата 19 февраля 2010 года. 22 февраля Р.КОРНИЕНКО, представители которого находились с момента захвата в помещении книжного магазина “Сяйво”, заявил, что является законным директором книжного магазина.