На Житомирщине разрешили стрелять по зайцам и волкам

В эти выходные на Житомирщине начался сезон охоты на парнокопытных и пушных охотничьих животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областного управления лесоохотничьего хозяйства.

Сейчас на территории Житомирской области охотничье хозяйство ведут 73 пользователя угодий. Охотоведы отмечают, что с каждым годом увеличивается количество средств, вложенных в ведение охотничьего хозяйства. Увеличивается и численность всех видов охотничьих животных.

В лесных угодьях разрешена охота только охотникам, у которые есть лицензии на парнокопытных животных, с указанием конкретных лесных урочищ и даты проведение охоты.

Охота на зайца-русака, лису, енотовидную собаку и волка будет проводится по отстрельным карточкам, которые выдаются пользователям охотничьих угодий. При этом не разрешается превышать пропускную способность охотничьих угодий.

Коллективная и облавная охота на парнокопытных животных разрешена в составе не больше 20 (двадцати) охотников и не больше двух раз в одном охотничьем угодье на протяжении сезона.

Что касается охоты на волка, лису и енотовидную собаку, то ее разрешено осуществлять при наличии у охотника лицензии или отстрельной карточки на охоту других охотничьих животных, отмечается в сообщении.