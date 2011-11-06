В Хмельницкой области сложилась критическая ситуация с обеспечением целостности и безопасной эксплуатации систем газоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу заявил начальник управления Госгорпромнадзора в Хмельницкой области Олег НЕСТЕРУК на селекторном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, в области выявлено более 30 застроек в пределах защитных полос систем газоснабжения.

О.НЕСТЕРУК отметил, что выделение земельных участков в пределах защитных полос систем газоснабжения категорически запрещено, поскольку они предназначены для предотвращения повреждения газопроводов и для облегчения доступа газотехнического персонала к проверке и обслуживанию газопроводов.