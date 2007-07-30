В голосовании за ”Семь чудес света” лидируют Хортица и Софиевка

Более 50 тысяч пользователей сети Интернет уже проголосовали в рамках акции «Семь чудес Украины», выбирая наиболее знаковые для Украины историко-культурные и туристические объекты.

Голосование происходит на сайте акции 7chudes.in.ua . Посетители сайта могут проголосовать за семь объектов, выбрав их из 21 номинанта акции.

Как сообщает сайт акции на 19.40 30 июля в голосовании приняло участие более 54 тысяч пользователей Интернет.

Список лидеров на звание «Семи чудес» возглавляет национальный заповедник "Остров Хортица" (Запорожье), получивший более 18 тысяч голосов. За ним идут Национальный дендрологический парк "Софиевка" (Умань, Черкасская область) – более 15 тысяч голосов и музей "Писанка" в Коломые (Ивано-Франковская область) – более 14 тысяч голосов.

Ливадийский дворец-музей в Ялте (Крым) получил поддержку в 14 тысяч голосов. Киево-Печерская Лавра, национальный заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь) и национальный историко-архитектурный заповедник "Каменец" (Хмельницкая область) набрали более 10 тысяч голосов.

Всеукраинская акция «Семь чудес» была инициирована известным политиком Николаем ТОМЕНКО и стартовала в мае этого года. Тогда региональные оргкомитеты представили своих претендентов на звание «Семи чудес». Из них был составлен список 100 претендентов. 7 июля этого года экспертным советом был назван 21 номинант в борьбе за это звание. Голосование будет завершено в канун Дня независимости Украины. Победители акции будут определены по итогам голосования, а также с учетом мнения экспертов.

В список номинантов, кроме перечисленных лидеров акции, как сообщает 7chudes.in.ua, входят также Софийский собор в Киеве, здание Государственной промышленности в Харькове, Свято-Успенская Святогорская Лавра (Славянск, Донецкая область), комплекс сооружений ХІІІ-ХІХ веков "Хотинская крепость" (Хотин, Черновицкая область), государственный историко-археологический музей-заповедник "Каменные могилы" (Запорожская область), Олеський замок (Львовская область), Луцкий верхний замок, комплекс князей Острожских - замок и Острожская академия (Ровенская область), замок "Паланок" в Мукачево (Закарпатская область), Антониевы пещеры (Чернигов), национальный заповедник "София Киевская" (Киев).

В конкурсе также участвуют национальный заповедник "Переяслав" (Киевская область), Свято-Успенская Почаевская Лавра (Тернопольская область), Одесский государственный академический театр оперы и балета