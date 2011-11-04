В центре Николаева раскопали некрополь ІV века до нашей эры

В центре Николаева во время ремонтных работ по укладке водопровода к Старофлотским казармам, где в декабре нынешнего года откроется областной краеведческий музей, археологи обнаружили древний некрополь, датируемый ІV веком до нашей эры и относящийся к так называемому древнегреческому поселению «Николаев-6», которое располагается на территории завода им. 61-го коммунара.

Об этом УНИАН сообщил руководитель экспедиции, заместитель директора научного центра «Лукоморье» Института археологи Национальной академии наук Александр СМИРНОВ.

«Здесь нами было открыто 27 погребений, в которых, кроме человеческих останков, находились как бытовые вещи, изготовленные в Афинах, так и вооружение: наконечники копий, стрел, - отметил А.СМИРНОВ. - Все находки, найденные с начала раскопок, уникальны. Это чернолаковая античная посуда, изготовленная в афинских мастерских и привезенная к нам как импорт. В наш край, тогда отдаленный уголок древнего мира, завозилась посуда из очень известного торгового центра».

По его словам, также археологи нашли уникальное женское платье, вышитое бисером.

«Мы уже собрали около трех тысяч бусинок и хотим восстановить первоначальный вид этого удивительного костюма», - добавил А.СМИРНОВ.

Сейчас работы на некрополе идут ускоренными темпами. Здесь работают студенты исторического факультета Николаевского национального университета им.Сухомлинского. Финансирование обеспечивает Николаевская облгосадминистрация, а работы проводит Управление капитального строительства ОГА.

Первый заместитель губернатора Геннадий НИКОЛЕНКО также сообщил корреспонденту УНИАН, что на месте раскопок планируется создать целый культурно-исторический комплекс, где николаевцы и гости города смогли бы проводить время интересно и с пользой. Для этого можно объединить краеведческий музей с парком, создать зону отдыха, обустроить детские аттракционы.

По его словам, власти рассматривают идею оставить фрагменты раскопок на своих местах и накрыть стеклянными колпаками с подсветкой, подобно тому, как делают музеи под открытым небом за границей.

Глава Николаевской облгосадминистраци Николай КРУГЛОВ дал поручение подчиненным рассмотреть возможность реализации такого грандиозного проекта.