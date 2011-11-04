Море возле Севастополя через 3-4 года будет отвечать всем нормам

Через 3-4 года море у берегов Севастополя будет одним из самых чистых в Крыму.

Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ, сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации ГГА.

«При таких темпах строительства очистных сооружений, как сегодня, через 3-4 года можно рассчитывать на то, что вода у берегов Севастополя будет отвечать всем нормам по чистоте, и море в данном районе будет одним из самых чистых в Крыму», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, «уже сегодня можно сказать о том, что экологическая ситуация с состоянием воды у берегов Севастополя выправилась и стабилизировалась».

Как добавил С.САВЕНКОВ, «сегодня учёные отмечают некоторое увеличение численности промысловых рыб, некоторое увеличение доли молоди - кефали, ставриды, султанки, хотя основными промысловыми рыбами продолжают оставаться шпрот и хамса, которые составляют более 95% из всех уловов».

Кроме того, отметил заместитель председателя ГГА, «наблюдается также уменьшение загрязнения акватории бухт мусором». По его словам, «в сравнении с 2006 годом сегодня мусороуборочные суда собирают мусора в 4-5 раз меньше».

С.САВЕНКОВ также отметил, что в текущем году «введены в эксплуатацию очистные сооружения в селах Фронтовое и Верхнесадовое, что предотвратило выброс стоков в акваторию Чёрного моря в районе посёлка Любимовка, где активно развивается рекреация». Кроме того, добавил он, продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений в посёлках Андреевка и Ласпи, стоимость которых - около 45 млн. грн., и 21 млн. грн. уже поступило в Севастополь из Киева.

Первый заместитель руководителя горадминистрации выразил надежду, что в следующем году начнутся работы по строительству очистных сооружений в Балаклаве, а также реконструкция основных очистных сооружений Севастополя «Южные». «Таким образом, сточные воды не будут попадать в Чёрное море, что значительно улучшит экологическое состояние побережья Севастополя и будет способствовать развитию рекреации в регионе», - подчеркнул С.САВЕНКОВ.