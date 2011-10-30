Крымский депутат предлагает продать порт Ялты за 1 доллар

Председатель комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Верховного Совета Крыма Рустам Темиргалиев предлагает продать Ялтинский морской торговый порт за один доллар, передает ТСН.

При этом чиновник приводит пример Турции, которая так поступила со своим портом Кушадасы.

"Порт Кушадасы 2005 принимал 40 тысяч туристов. К ним обратилась американская компания Royal Caribbean с предложением принять этот порт и построить новый терминал для приема круизных судов", - рассказал Темиргалиев.

"После того, как турки продали американской компании за один доллар этот порт, в 2010 году количество туристов составило 400 тысяч", - добавил он, посетовав, что наше законодательство не позволяет пойти навстречу известной круизной компании, которая заинтересовалась Ялтинским портом.