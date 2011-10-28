Львовяне встречают Януковича красными карточками

Возле центрального входа Львовского автобусного завода около 300 сторонников оппозиционных сил начали акцию протеста против деятельности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который сегодня в 12.45 должен прибыть в город с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги с партийной символикой ВО «Свобода», «Батьківщина», Народного Руха Украины, Конгресса украинских националистов, «Фронту Змін»; красные карточки с изображением Президента Украины и надписями: «Не хами. Не свисти», а также плакатами с надписями: «Чи винні жителі Донбасу?» и «Геть!».

Акция гражданского сопротивления, которая была организована Комитетом сопротивления диктатуре Львовщины, проходит под лозунгом: «Красная карточка Януковичу!».

Собравшиеся призывают «всех сознательных граждан принять участие в акции и выразить свое отношение к антиукраинскому диктаторскому режиму».

Также участники акции протеста при помощи разных устройств создают шумовые эффекты.

Львовянам сторонники оппозиции раздают листовки такого содержания: «Во время открытия новой спортивной арены продемонстрируй свое отношение к нынешней власти: Не освистывай власть! Не повышай голос! Не топай ногами! Ведь ты находишься на самом дорогом стадионе в Европе, на него израсходовали свыше 2 млрд. твоих денег, тебя сегодня приветствуют представители самой дорогой власти и самый обеспеченный в Европе президент с самым дорогим вертолетом и бесценным Межигорьем. Не пугай власть, она сама боится!».

Подходы к Львовскому автобусному заводу по периметру окружены кордоном работников милиции. Также на прилегающие улицы не пропускают львовян, которые собираются, чтобы присутствовать во время приезда на завод главы государства.

Прибытие Президента Украины в аэропорт Львова ожидается в 12.45. Глава государства в ходе посещения города ознакомится с ходом реконструкции аэропорта, проинспектирует стадион к Евро-2012, торжественное открытие которого запланировано на 29 октября, а также ознакомится с образцами новой продукции Львовского автобусного завода.

Предусматривается, что В.ЯНУКОВИЧ отбудет из Львова около 17.00.