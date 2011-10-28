Львовяне встречают Януковича красными карточками
«Чи винні жителі Донбасу?»
Возле центрального входа Львовского автобусного завода около 300 сторонников оппозиционных сил начали акцию протеста против деятельности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который сегодня в 12.45 должен прибыть в город с рабочей поездкой.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги с партийной символикой ВО «Свобода», «Батьківщина», Народного Руха Украины, Конгресса украинских националистов, «Фронту Змін»; красные карточки с изображением Президента Украины и надписями: «Не хами. Не свисти», а также плакатами с надписями: «Чи винні жителі Донбасу?» и «Геть!».
Акция гражданского сопротивления, которая была организована Комитетом сопротивления диктатуре Львовщины, проходит под лозунгом: «Красная карточка Януковичу!».
Собравшиеся призывают «всех сознательных граждан принять участие в акции и выразить свое отношение к антиукраинскому диктаторскому режиму».
Также участники акции протеста при помощи разных устройств создают шумовые эффекты.
Львовянам сторонники оппозиции раздают листовки такого содержания: «Во время открытия новой спортивной арены продемонстрируй свое отношение к нынешней власти: Не освистывай власть! Не повышай голос! Не топай ногами! Ведь ты находишься на самом дорогом стадионе в Европе, на него израсходовали свыше 2 млрд. твоих денег, тебя сегодня приветствуют представители самой дорогой власти и самый обеспеченный в Европе президент с самым дорогим вертолетом и бесценным Межигорьем. Не пугай власть, она сама боится!».
Подходы к Львовскому автобусному заводу по периметру окружены кордоном работников милиции. Также на прилегающие улицы не пропускают львовян, которые собираются, чтобы присутствовать во время приезда на завод главы государства.
Прибытие Президента Украины в аэропорт Львова ожидается в 12.45. Глава государства в ходе посещения города ознакомится с ходом реконструкции аэропорта, проинспектирует стадион к Евро-2012, торжественное открытие которого запланировано на 29 октября, а также ознакомится с образцами новой продукции Львовского автобусного завода.
Предусматривается, что В.ЯНУКОВИЧ отбудет из Львова около 17.00.