Больше всех за газ задолжал Донбасс

Органами прокуратуры проводятся проверки газоснабжающих компаний, предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам соблюдения законодательства относительно расчетов за потребленный природный газ.

Как сообщает отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по данным НАК «Нафтогаз Украины», общая задолженность всех категорий потребителей за последнюю декаду увеличилась за счет уменьшения уровня расчетов почти на 1,5 млрд. грн. и по состоянию на 10 октября составляет 22 млрд. грн.

Долг за газ, потребленный в 2010 году, составляет 5,8 млрд. грн., в 2011 году – 9 млрд. грн.

Самыми большими должниками за природный газ являются потребители (все категории) Донецкой области – 3 млрд. грн., Днепропетровской – 2,7 млрд. грн., Харьковской – 2,6 млрд. грн., Луганской – 2 млрд. грн., Ривненской – 1,8 млрд. грн., Киева – 1,6 млрд. грн.

Долги за потребленный в 2011 году газ составляют в Донецкой области - 1,7 млрд. грн., Киеве – 1,3 млрд. грн., Днепропетровской области – 1,1 млрд. грн., Харьковской – 873 млн. грн., Луганской – 685 млн. грн.

Несколько увеличились (на 100 млн. грн.) долги за потребленный природный газ предприятий коммунальной теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которые составляют 11 млрд. грн.

По результатам проверок, которые по поручению ГПУ проводятся органами прокуратуры, в этом году возбуждено 39 уголовных дел, в суд направленно 14 уголовных дел, внесено 1907 предписаний и представлений, к ответственности привлечены 395 должностных лиц, в том числе 73 – органов контроля, возмещено 771,2 млн. грн.

Кроме того, на протяжении этого года органами прокуратуры с целью защиты интересов государства в топливно-энергетической сфере в суды предъявлено 524 иска о взыскании задолженности за потребленный природный газ на общую сумму 415,1 млн. грн. Сумма, на которую удовлетворены иски, составила 279,4 млн. грн., добровольно возмещено 5,1 млн. грн., реально выполнено судебных решений на сумму 113,2 млн. грн.