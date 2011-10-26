Обезображенный труп девушки напугал жителей Одессы

Жуткий случай встревожил жителей улице Водопроводной в Одессе. Как пишет газета "Сегодня", в минувшую субботу в одном из жилых дворов нашли обезображенный труп молодой девушки. Люди поговаривают о маньяке и боятся выпускать детей на улицу одних.

«Тело нашли за гаражами подвешенным на ветке дерева. На вид девушке 30 лет, рыжеволосая и худенькая. Лицо изрезано ножом. Одежда приличная. — рассказывает жительница Водопроводной Людмила. — Говорят, что была изнасилована. Странно, что никто ничего той ночью не слышал».

Но милиция успокаивает: говорить о маньяке никаких оснований нет. Опровергают правоохранители и информацию о сексуальном насилии и повешении.

«Личность женщины установлена, возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие», — заявил работник пресс-службы облУВД Владимир Шаблиенко.