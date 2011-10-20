За изнасилование 10-летней школьницы осужден подросток

В Херсоне к 9 годам лишения свободы осужден подросток, который изнасиловал 10-летнюю школьницу.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД в Херсонской области.

Преступление произошло в ноябре 2010 года на пустыре между Таврическим микрорайоном областного центра и поселком Текстильный. К 10-летней девочке сзади подбежал парень, закрыл рот рукой и затянул в кусты. Он жестоко надругался над школьницей и забрал у нее мобильный телефон и 5 гривен.

Подозреваемого в совершении данного преступления удалось задержать через несколько часов. 17-летний подросток неоднократно попадал в поле зрения милиции - напивался, цеплялся и оскорблял прохожих. Также он имел отклонения в развитии и обучался в специализированной школе.

Подозреваемый отрицал свою вину до тех пор, пока пострадавшая не опознала его.

Против него были возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование) и ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж).