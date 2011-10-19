Балога просит наказать охранников, не пускавших его людей на пожар

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ поднять вопрос о возмещении расходов государства на тушение пожара офисного здания охранной фирмой ООО «Берег», которая 17 октября на протяжении часа не допускала сотрудников МЧС на место пожара в Киеве, и привлечь к ответственности виновных лиц.

Как сообщает пресс-служба МЧС, об этом говорится в письме В.БАЛОГИ к В.ПШОНКЕ.

МЧС обратилось с просьбой поднять вопрос относительно возмещения охранной фирмой ООО „Берег” затрат на тушение пожара, возникшего в г. Киеве по ул. Семьи Сосниних, 9, и привлечь к ответственности виновных лиц, говорится в письме.

В нем отмечается, что охранная фирма не придерживалась требования статьи 34 Закона Украины „О пожарной безопасности” относительно предоставления работникам пожарной охраны беспрепятственного доступа ко всем жилым, производственным и другим помещениям во время тушения пожаров.

В соответствии с письмом, данный пожар возник в 23:52 17 октября. К месту вызова сразу был направлен дежурный караул государственной пожарной части №18 ГУ МЧС в г. Киеве в составе одного отделения на автоцистерне. В 00:03 руководитель подразделения пожарников «по внешним признакам установил, что из вентиляционной шахты на крыше двухэтажного здания идет дым». Однако попасть на территорию предприятия личный состав не смог из-за запрета работников охранной фирмы ООО „Берег”, осуществлявших охрану помещений ПАО „БТА Банк”, расположенных в этом же здании. Предварительная причина запрета – снятие помещений с охранительной сигнализации и их проверка работниками службы охраны.

Таким образом, несмотря на явные признаки пожара, в частности запах дыма, работники службы охраны допустили личный состав пожарно-спасательного подразделения к тушению пожара только через 67 минут после их прибытия.

В результате указанных действий время свободного горения и площадь пожара увеличились. Кроме того, в помещениях здания возникло сильное задымление, что осложнило работу пожарно-спасательных подразделений и увеличило расходы государства на тушение воспламенения.

Пожар был локализован в 01:59 и в 02:04 ликвидирован с помощью двух пожарных стволов, с включением 4-х звеньев газодымозащиты, установлением пожарной автолестницы и пожарной автоцистерны на пожарный гидрант.

Во время пожара сгорела внутренняя отделка стен помещения, офисная мебель, принадлежности, оргтехника ООО „Агромашлизинг”, повреждены соседние помещения.