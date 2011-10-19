Журналисту проломили голову

В Николаеве милиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста газеты «Наш город Николаев» Александра ВЛАЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений).

В редакции газеты «Наш город Николаев» агентству сообщили, что в воскресенье, 16 октября, после 23.00 А.ВЛАЩЕНКО возвращался домой из редакции, где работал над материалом. В районе автовокзала на него напали неизвестные, жестоко избили и отобрали редакционный фотоаппарат «Никон», два мобильных телефона и диктофон. Сумма ущерба оценивается примерно в 10 тыс. грн.

Журналист обратился к случайному прохожему и попросил вызвать милицию. По горячим следам обнаружить преступников не удалось.

Утром 17 октября домой к нему вызвали «скорую помощь» и врач настоял на немедленной госпитализации. После осмотра нейрохирурга и обследования на компьютерном томографе был сделан вывод о том, что, кроме побоев, А.ВЛАЩЕНКО получил проникающее ранение головы, после чего пуля осталась в тканях, на глубине примерно 7-8 см. На снимке в голове зафиксировано инородное металлическое тело, а также переломы верхней челюсти и обеих пластин лобной кости. Лечащий врач журналиста определил его состояние как тяжелое.