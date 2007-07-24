Офис статистики подсчитал стоимость всей Великобритании

Исследователи британского государственного ведомства национальной статистики (Office for National Statistics) в своем ежегодном отчете подсчитали, что все финансовые и нефинансовые активы Великобритании стоят 6,5 триллиона фунтов стерлингов, причем 60 процентов этой суммы приходится на недвижимость, пишет газета The Guardian.

Всего за 2006 год стоимость страны выросла более чем на 5 процентов (326 миллиардов фунтов стерлингов). Жилая недвижимость дорожает быстрее, ее рыночная стоимость за последние десять лет, что у власти находится лейбористское правительство, увеличилась с 1,42 до 3,91 триллиона фунтов стерлингов.

С 1948 года, когда Великобритания стоила 551 миллиард фунтов стерлингов, королевство подорожало в 11,7 раза. Темпы роста цен на жилье в среднем были выше общих. Так, если в 1948 году дом в Лондоне можно было купить за 3000 фунтов стерлингов, то теперь в том же районе он стоит около полутора миллионов фунтов.

Стоимость России, в отличие от Великобритании, измеряется нерегулярно. В 2004 году страна в рамках соответствующего проекта группы ФБК, РЕН-ТВ и газеты "Ведомости" была оценена в 34,5 триллиона рублей. А в 2006 году агентство GMI оценило не стоимость, а бренд "Россия" в 663 миллиарда долларов.

Лента-риэлти