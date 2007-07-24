В две цистерны фосфор будут собирать ”практически вручную”

Украина усилит меры безопасности при транспортировке фосфора из Львовской области в Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента безопасности Министерства транспорта и связи Украины Юрий ГЕРЖОТ сегодня в Киеве во время телемоста «Москва-Львов-Киев» на тему «Фосфорная катастрофа в Украине: причины и последствия».

«Министерство транспорта разрабатывает нормативные акты по усилению безопасности при перемещении опасных грузов. В частности, при возврате цистерн с фосфором в Казахстан поезда будут двигаться при снижении скорости, в обход крупных городов и с дополнительным прикрытием», - сказал Ю.ГЕРЖОТ.

Он уточнил, что дополнительное прикрытие означает использование дополнительных вагонов и полувагонов с песком между цистернами, в которых будет находиться фосфор.

В свою очередь, председатель Львовской облгосадминистрации Петр ОЛИЙНЫК сообщил, что фосфор перегружен в полувагоны уже из 13-ти поврежденных цистерн. При этом полувагоны завариваются. «Две цистерны - в очень сложном состоянии. Мы специальным валом отсекли территорию и практически вручную будем собирать фосфор», - сказал он.