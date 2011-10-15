Активнее всех в уныние впадают украинцы с доходом выше среднего (опрос)

Потребительские настроения украинцев в начале осени 2011 г. ухудшились.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного исследования компании GfK Ukraine, обнародованные на ее сайте.

Согласно данным опроса, сентябрьское значение индекса потребительских настроений (ИПН) составило 74,7 пункта, что на 6,7 пункта меньше, чем в августе.

Падение потребительских настроений состоялось, в первую очередь, за счет ухудшения экономических ожиданий на фоне ожиданий положительных изменений на рынке труда, но более пессимистических инфляционных ожиданий.

Одновременно были зафиксированы такие ключевые тенденции: наибольшее падение зафиксировано по индексу экономических ожиданий, в первую очередь, «по ожиданию развития страны в ближайшие пять лет и склонности к большим покупкам».

В Киеве и на Востоке страны ожидания относительно ближайших пяти лет хуже, чем относительно ближайшего года. Ухудшение экономических ожиданий происходит на фоне ожиданий снижения уровня безработицы, но ухудшения инфляционных ожиданий.

Наибольшее ухудшение ожиданий состоялось среди наиболее активных граждан среднего возраста (31-45 лет) с доходом выше среднего, которые живут в городах с населением более 500 тыс. чел.

В региональном разрезе наибольшее падение ИПН в Киеве, на Юге и Востоке.

В то же время в Западной Украине впервые за длительное время ИПН стал наибольшим среди всех регионов.

«Опасения относительно повторения финансового кризиса при условиях низкого доверия к власти повлекли ухудшение потребительских настроений даже при хорошем урожае и существенном росте ВВП. Такие настроения могут наиболее негативно отразиться на рынках товаров длительного пользования, а также на готовности предпринимателей к инвестированию», – считают аналитики GfK Ukraine.