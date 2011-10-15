Суд отпустил домой экс-чиновника, который якобы украл 37 миллионов

Апелляционный суд Одесской области постановил освободить из-под стражи на подписку о невыезде экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского городского совета Эдуарда СМОЛЯРА, подозреваемого в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Суд счел четыре месяца, проведенные подозреваемым в СИЗО, достаточным сроком для сбора следствием доказательств его вины в инкриминируемом деянии, и отказал следователю прокуратуры Одесской области в продлении срока содержания Э.СМОЛЯРА под стражей.

Как сообщал УНИАН, 16 июня экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Э.СМОЛЯРА пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, где он был задержан в качестве подозреваемого по делу. Позже прокуратура отвергла обвинение правозащитников, расценивших происходящее как очередной акт сведения счетов представителей партии власти с политическими оппонентами.

«В связи с появлением в некоторых СМИ комментариев по вопросам расследования резонансных уголовных дел, которые якобы имеют политическую окраску и нарушаются в чьих-то интересах» пресс-служба облпрокуратуры обнародовала заявление, что взятие его под стражу, в частности, М.БОЛДИНА (экс-заместитель начальника Юридического департамента Одесского горсовета Максим БОЛДИН - УНИАН) мотивируется расследованием «уголовного дела по факту завладения коммунальным имуществом бывшими должностными лицами Одесского горсовета, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины».

В частности, следователи подозревают М.БОЛДИНА «в соучастии в незаконном завладении 23 объектами коммунальной собственности, расположенными в историческом центре Одессы, чем нанесен материальный ущерб территориальной общине на сумму свыше 37 млн. грн».

В прокуратуре также заверили, что «расследование уголовного дела продолжается с полным соблюдением требований соответствующего законодательства Украины».

1 сентября решением Приморского районного суда Одессы М.БОЛДИН был освобожден из-под стражи на подписку о невыезде.