“Наша Украина” довела председателя УИК до гипертонический криз

В избирательном округе №193 в Хмельницком районе председатель участковой избирательной комиссии №100 в селе Гвардейское получила гипертонический криз во время составления акта о нарушении проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло, когда представители предвыборного штаба “Наша Украина”, в удостоверениях которых указано, что они представляют организацию Общественный контроль и газету “Наша Украина”, которые прибыли на УИК №100 и, зафиксировав якобы прецедент нарушения, требовали написания акта. Внимание представителей штаба привлекло то, что члены участковой комиссии сидели в разных комнатах, из чего первые сделали вывод о нарушении избирательного процесса. Однако помещение - зал и два кабинета в сельском доме культуры выделил Гвардейский сельский совет для размещения УИК №100. После психологического давления, которое оказывали представители штаба на членов комиссии и двухчасового написания акта, председатель УИК №100 Галина ГЕРАСИМЧУК потеряла сознание, - и с диагнозом гипертонический криз была доставлена в местную больницу.

Теперь выборы на участке №100 проходят в обычном ритме, правда уже без председателя комиссии, функции которой теперь выполняет ее заместитель. Представители районных организаций партий и блоков, которые прибыли на участок, составили протокол о вмешательстве в работу участковой избирательной комиссии.