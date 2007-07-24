Грозовые дожди, шквалы, град - прогноз погоды

25 июля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью в западных, днем в северных и центральных областях грозовые дожди, местами сильные, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 21-26°, в центральных областях до 31°. Только в южной части и восточных областях сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 24°, днем 33-38°. Ветер в Украине юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

26-27 июля сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, только 26 июля в восточной половине пройдут кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 17-22 м/с, ночью в большинстве центральных областей и в Харьковской области местами сильные дожди; в северных областях ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге, а 26 июля и на востоке 17-22°; днем в южной части 26-31°, на остальной территории 26 июля 20-25°, 27 июля 24-29° ( в Карпатах ночью 7-12°, днем 14-19°). В Закарпатье: без осадков; температура ночью 11-16°, днем 26 июля 22-27°, 27 июля 26-31° (в горах ночью 7-12°, днем 14-19°).

28-29 июля в южной и восточной части преимущественно без осадков. На остальной территории местами (28 июля в западных и северных областях, 29 июля в Карпатах - повсюду) пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура в южной части ночью 16-22°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 23-29°, в центральных и восточных областях до 32°.

В г. Киеве и области 25 июля переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 23-25°; по области ночью 16-21°, днем 21-26°.

26-27 июля сохранится переменная облачность. Без осадков, только ночью и утром 26 июля ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26 июля 20-25°, 27 июля днем 24-29° .

28-29 июля пройдут кратковременные дожди, грозы (29 июля местами). Температура ночью 13-18°, днем 23-29°.