Генпрокурор считает преждевременной отставку Могилева

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА считает чрезмерной мерой отставку министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА в связи с событиями вокруг задержания киллеров в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам генеральный прокурор заявил: "Это слишком - в отставку министра. По этим обстоятельствам расследуется уголовное дело, как проводилась эта операция в рамках расследования уголовного дела, дается также правовая оценка".

По его словам, прокуратура также запросила материалы служебного расследования в МВД и в рамках расследования "будут сделаны правовые выводы". В.ПШОНКА также добавил, что рано говорить о том, что будет кто-то наказан, поскольку дело еще находится в стадии расследования.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области ночью 30 сентября 2011 года во время задержания преступников в перестрелке погибло двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

1 октября их местонахождение было установлено, и в Одессе началась спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали двух подозреваемых, третьему удалось скрыться. При этом перестрелка милиции и преступников длилась в течение 4-х часов. После чего СМИ и политики заявили о непрофессионализме участников этой спецоперации.

5 октября во время парламентских слушаний на тему «О реформировании системы органов Министерства внутренних дел Украины и внедрении европейских стандартов» А.МОГИЛЕВ объяснил провал просчетами предыдущего руководства МВД.