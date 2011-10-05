Могилев валит на Луценко вину за то, что милиция опозорилась в Одессе

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ объяснил, почему милиция плохо сработала в Одессе во время задержания преступной группировки.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время парламентских слушаний на тему «О реформировании системы органов Министерства внутренних дел Украины и внедрении европейских стандартов» А.МОГИЛЕВ с сарказмом в голосе подчеркнул, что когда в 2005 году к руководству милиции пришли «специалисты», то в подразделении "Беркут» были ликвидированы штурмовые подразделения, и тогда «изъяли все серьезное оружие – взрывчатку, гранатометы».

«И под той «революционной волной» каких-то изменений из «Беркута» сделали ППС», - добавил он.

По его словам, это одна из причин «той трагедия, которая случилась в Одессе». А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что на протяжении всех этих лет «было ликвидировано обучение проведению спецопераций и в итоге к проявлениям терроризма наши подразделения оказались неготовыми совсем».

Министр подчеркнул, что для штурма в Одессе «мы по крохам собирали то вооружение, которое необходимо для проведения спецоперации».

Как сообщалось, в Одесской области в ночь на 30 сентября при задержании преступников в перестрелке погибли двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако стрелявшие злоумышленники скрылись с места происшествия.

1 октября их местонахождение было установлено, и в Одессе началась спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали 2 подозреваемых, третьему удалось скрыться.

Как известно, в феврале 2005 года министром внутренних дел Украины был назначен Юрий ЛУЦЕНКО.