Уроки одесской бойни

Масштабная спецоперация одесских силовиков против киллерской ОПГ, члены которой в ночь на 30 сентября убили двух милиционеров и четырех ранили, продолжается до сих пор.

Хотя сведения, просачивающиеся из структур МВД, довольно противоречивы. Трудно, к примеру, понять, как удалось милиции обнаружить покинутый преступниками автомобиль в Савранском районе, практически на границе с самопровозглашенным Приднестровьем, а его водителя Аслана Дикаева и двух пассажиров-сообщников – окружить в частной гостинице Одессы – примерно в двухстах километрах...

Не менее удивляет и тот факт, что во время действия плана «перехват», одному из троих преступников, обнаруженных 1 октября в одесской гостинице, все-таки удалось беспрепятственно ускользнуть из милицейского оцепления. Уже известны силовикам госномера автомобилей, на которых он может передвигаться, его личные приметы. Однако истекают третьи сутки со времени убийства милиционеров, а результаты поисков убежавшего Шемятенкова неутешительны. Откровенно говоря, мало радует то, что на главных магистралях Одессы и выездах из города дежурят усиленные патрули милиции и ГАИ, что досматриваются подозрительные машины, в воздухе кружат вертолеты. Как-то не впечатляют и сообщения о том, что подобные меры предпринимаются также в соседних областях страны, а также результаты запоздалых обысков в квартирах, служивших бандитам укрытиями, где найдено и изъято много оружия. Чему, собственно, удивляться: бандгруппа нелегальных российских мигрантов, как следует из информации МВД, около трех лет проживала в миллионной Одессе, безнаказанно промышляя выполнением заказов для киллеров…

Вместе с тем, в минувшую субботу оперативникам все-таки удалось якобы обнаружить и задержать живьем в квартире многоэтажного дома на площади Деревянко областного центра одного из пособников киллерской группы – в ходе параллельно осуществленной второй спецоперации. Хотя этот профессионально исполненный захват лица, подозреваемого в преступлении, в структурах МВД почему-то замалчивают. Или «утечка» информации в СМИ должна была послужить той цели, что не так уж плохо работают местные оперативники?

Понятно, что подобные недомолвки и информационные утечки, распространяемые через близкие к структурам МВД газеты и телеканалы, содействуют существенному разбросу мнений о деятельности силовиков среди одесситов, а также экспертов и специалистов по противодействию бандитизму. К примеру, одесский политолог Василий Зырянский заявил, что восхищен действиями милиции: «Установить за сутки местонахождение убийц – очень крутой результат. Конечно, жаль, что киллеры не будут переданы в руки правосудия: ведь это позволило бы завершить расследование многих крупных «заказняков». Но я понимаю, что выбора у правоохранителей не было. Альтернатива расстрелу дома из РПГ только одна – идти грудью на дула озверевших боевиков. Вряд ли кто-то из критиков сам решился бы на такое…»

Разумеется, представители МВД в основном солидарны с подобными оценками. Хотя «засветились» во время второй одесской спецоперации и «белые вороны»: один из участников операции по захвату обнаруженных преступников в гостинице «Особняк» по Литературной улице сообщил, что в здании якобы обнаружены трупы четырех лиц вместо ожидаемых силовиками троих участников ОПГ. Кем являлись два «лишних» тела: неустановленными ранее членами бандгруппы или заложниками? Или следует считать, что участнику кровавого захвата преступников только показалось, что трупов, разбросанных взрывами гранат, так много? Впрочем, вскоре стала известна и официальная версия: никаких четырех убитых – обнаружены тела двух разыскиваемых преступников, а третьему, выслеженному благодаря перехвату телефонных звонков, удалось бежать. Предпринимаются меры по его задержанию.

Впрочем, пока не все останки жертв спецоперации судебно-медицинскими экспертами идентифицированы, поэтому нельзя исключить, что будут обнаружены среди трупов преступников – обезображенных тел Дикаева и Хадисова – также посторонние лица.

…Пока население Одессы и области в ожидании третьей спецоперации по окончательной ликвидации бандгруппы 29-летнего Аслана Дикаева, около трех лет нелегально проживавшего в Одессе и совершавшего время от времени заказные убийства, депутаты и специалисты по организации противодействия оргпреступности не скрывают скепсиса, оценивая уровень готовности спецподразделений бороться с возрастающим числом бандформирований. Многие склоняются к тому, что нынешняя ситуация напоминает кровавый разгул банд начала 90-х годов минувшего века.

В частности, вопреки обнародованной версии прокурорских следователей, ведущих расследование по факту убийства двух и ранения четырех сотрудников милиции в ходе операции по задержанию преступников, советник мэра Одессы по вопросам коррупции Вадим Черный публично негодует по поводу несанкционированного ввода в город воинских подразделений. «Меня беспокоит то, - заявил он, - с какой легкостью руководитель УВД привлек военных, взял гранатометы и минометы, устроил бой в центре города, разнес здание и убил четырех человек. Военные не вправе были применять оружие в своей стране, это не режим ЧП. Преступников нельзя намеренно убивать – только задержать, пусть ценой недельной осады. За приказ «не брать живым» в цивилизованной стране отдавший его начальник сел бы лет на пятьсот».

«Ведь это не военное время, - подчеркнул Черный. - Между тем, все выглядит таким образом, что предумышленное убийство пары преступников с заложниками – это так, между делом…»

Депутат Одесского горсовета Сергей Бовбалан, входящий вместе с «регионалами» в состав нынешнего большинства, а ранее возглавлявший отдел по борьбе с бандитизмом одесского УБОПа, считает «произошедшее на трассе у села Кошары однозначным поражением, за которое нужно срывать погоны».

«От потерь не застрахован никто, - убежден майор милиции в отставке, - однако потерять людей и упустить при этом бандитов – это верх непрофессионализма. То, что преступников быстро нашли и ликвидировали, - хорошо. Я также считаю, что убийце милиционера нет места на свете… Но устроить в мирном городе военные действия ради трех человек – явный перегиб. Наверняка были другие способы: газ, отвлекающие маневры, обманные ходы. Риск, на мой взгляд, был неоправданно высоким».

Депутат горсовета Марина Багрий-Шахматова – дочь бывшего полковника милиции – заявила на встрече с журналистами, что «события, связанные с убийством двух милиционеров и 5-часовым штурмом дома, где окружили двух бандитов, вызывают чувство беспокойства и незащищенности… Мы живем неподалеку, и все то, что происходило (вокруг частной гостиницы. – Авт.), привело меня в состояние оцепенения... Зная, что люди в милиции живут по указаниям сверху: кого – брать, кого – не брать... Повторяю: все это порождает состояние незащищенности – не только меня, как человека, но и молодых милиционеров, которых бросают на амбразуру».

Лидер Профсоюза налогоплательщиков Украины Сергей Каплин акцентирует, что «Украина по количеству армии милиционеров – одна из лидеров в мире, но "милицейская верхушка" превратила систему в коммерческую корпорацию». Хотя «миллионы налогоплательщиков содержат систему правоохранительных органов страны. Родители отдают министрам своих детей, доверяя им их жизнь. А вместо реальной борьбы с бандитами, власть нагибает их под судами сторожить Тимошенко и Луценко, сталкивает с протестующей оппозицией. В это же время по Одессе разъезжают головорезы с полными багажниками гранатометов...»

В итоге то, что глава МВД Могилев называет «победой», полученной вопреки «высокому уровню вооружения преступников», экс-прокурор, депутат Юрий Кармазин расценивает как провал и призывает Могилева и начальника Одесского облУВД Михаила Яцкова подать в отставку «из-за беспомощности, проявленной при организации задержания бандгруппы». Более того, убежден депутат, длительное время «в Одессе прятались убийцы, а мы видели, что спецподразделения милиции абсолютно не готовы для элементарного противодействия преступности. Они натаскиваются на безоружных, мирных людей, их применяют под судами, на День Независимости, они полностью утратили свои навыки».

Как понять то, что «правоохранители, увидев гранату в руках преступника, не ударили на поражение? Почему преступники не были уничтожены на месте? Почему машине дали возможность двигаться – она должна была быть продырявленной пулями... Почему в ходе первой спецоперации у правоохранителей такие жертвы, если у бандитов жертв нет?..»

Кармазин высказал «огромные претензии к милицейскому руководству: люди (в ночь на 30 сентября. – Авт.) должны были одеть бронежилеты, должны были подготовиться ко встрече с вооруженными преступниками. Сегодня мы видим, что милиция «готова» только к противостоянию с мирными людьми, применять против них спецсредства, борясь против демократии», - подчеркнул народный депутат.

…Трудно было удержаться от слез, когда сослуживцы прощались в одесском Доме офицеров с погибшими в селе Кошары 40-летним прапорщиком Госавтоинспекции Александром Розмарицей и 21-летним «беркутовцем» Виктором Кожеко. Участвовали в гражданской панихиде, кроме глав МВД и облУВД, также руководители города и области, рыдали родственники жертв, в том числе две маленькие дочки иснпектора ГАИ Розмарицы. Особенно тягостно из-за того, что, как стало известно журналистам от командира взвода «Беркута» Евгения Сидловского, пострадавшего от пуль 30 сентября, шансы победить в той схватке с бандгруппой у правоохранителей были ничтожными: ведь милиционерам было запрещено брать с собой на спецоперацию автоматическое оружие…

Пожалуй, одним из важных результатов стало обнародованное решение главы МВД – разместить в ближайшее время в райцентре Болград на Одесщине в связи с возросшим уровнем преступности батальон милиции спецназначения «Беркут», о чем 3 октября сообщил журналистам глава Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук. А еще министр Могилев объявил курс на совершенствование ведомственных нормативных актов и инструкций и перевооружение правоохранительных структур – в соответствии с вызовами времени.

Михаил Аксанюк, Одесса