Цушко уже белый и пушистый?

Уголовные дела, возбужденные в мае-июне СБУ по факту «захвата здания Генпрокуратуры» силами милиции во главе с министром внутренних дел Василием ЦУШКО, закрыты.

Об этом пишет газета «Сегодня».

«Три дела, которые находились в нашем производстве, 7 июня были истребованы Генпрокуратурой, и что с ними произошло дальше, нам неизвестно. Не поступало оттуда в спецслужбу и отдельных поручений, так что мы не в курсе», - сказали в пресс-центре СБУ.

А в Главном следственном управлении Генпрокуратуры газете сообщили: "СБУ не имела права возбуждать уголовные дела такого свойства, потому что они касались должностных преступлений, а это - подследственность прокуратуры. Поэтому мы и вытребовали их. Но после этого адвокат обратился в Печерский райсуд, обжаловав все четыре постановления о возбуждении дел, и он 14 июля отменил их. В СБУ об этом прекрасно знают. Так что на сегодняшний день можно сказать, что дел по факту захвата здания ГПУ, превышения власти Василием ЦУШКО и служебных полномочий - сотрудниками МВД, нет".

Руководитель Центра общественных связей МВД Константин СТОГНИЙ сообщил, что В.ЦУШКО в понедельник (23 июля) созвал оперативное совещание с начальниками служб и подразделений центрального аппарата МВД, в ходе которого обсудил массу вопросов, начиная от реформирования МВД и заканчивая ситуацией на дорогах.

Сегодня, как удалось выяснить газете, В.ЦУШКО устроит рейды по тем особо неблагонадежным руководителям подразделений, по которым служба внутренней безопасности предоставили результаты проверок. В среду В.ЦУШКО примет участие в заседании Кабинета министров.

По словам К.СТОГНИЯ, сразу после заседания Кабмина В.ЦУШКО вновь уйдет в отпуск продолжать курс реабилитации. В то же время его соратники по Соцпартии говорят, что министр останется на рабочем месте.

Как заявил начальник департамента медобеспечения и реабилитации МВД Украины Олег ПЕТРАШ, который курирует лечение министра, после возвращения в Украину В.ЦУШКО показан определенный реабилитационный период.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката В.ЦУШКО отменил постановление о возбуждении 4 уголовных дел, связанных с захватом здания Генпрокуратуры 24 мая, в том числе и в отношении министра внутренних дел.

Решение об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел Печерский суд принял на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

В производстве Генпрокуратуры осталось еще одно, пятое уголовное дело, возбужденное одним из следователей Главного следственного управления Генпрокуратуры по факту захвата этого ведомства.

25 июня Генеральная прокуратура обжаловала в Апелляционном суде Киева решение Печерского райсуда об отмене постановления, изданного на то время исполняющим обязанности генпрокурора Виктором ШЕМЧУКОМ, относительно возбуждения уголовного дела в отношении В.ЦУШКО.