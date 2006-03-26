Психбольнице имени Ющенко не хватает бюллетеней

Винницкая городская избирательная комиссия отказала избирательному участку №120, который находится на территории больницы имени академика Александра Ющенко, в выделении дополнительных 200 бюллетеней для голосования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель городской избирательной комиссии Валерий КОЖУХАРЬ.

«Участковая избирательная комиссия №120 предоставила запрос в городскую избирательную комиссию на выделение дополнительных 200 бюллетеней из-за госпитализации на протяжении последних двух дней 170 человек», - сообщил он. В.КОЖУХАРЬ отметил, что, по предоставленной ему информации, все госпитализированные не могут самостоятельно голосовать, «поэтому горизбирком выдал участковой комиссии №120 120 бюллетеней – по количеству пациентов по состоянию на 22 марта».