В киевской милиции на взятке попались следователь с адвокатом

В одном из районных управлений милиции Киева раскрыт сговор следователя с адвокатом.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как говорится в сообщении, 11 октября во время оперативных мероприятий работники отдела внутренней безопасности Главного управления задокументировали в одном из райуправлений милиции факт передачи денежных средств адвокатом следователю за необъективное проведение следственных действий по уголовному делу, связанному со сбытом наркотиков.

Собранные материалы были переданы в прокуратуру. В отношении следователя и адвоката возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о получении взятки.

Кроме того, установлено, что во время предоставления адвокатских услуг защитник исказил объективную картину дела и, мотивируя этими обстоятельствами, уговорил родственников подозреваемого заплатить определенную сумму за якобы избрание желаемой меры пресечения. Поэтому адвокату инкриминируется еще и мошенничество, сообщили в милиции.

Следствие продолжается.