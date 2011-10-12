Украинцев в Ливии обвиняют в пособничестве Каддафи

Переговоры об освобождении задержанных в Ливии украинских граждан продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

“К сожалению, переговоры об их освобождении еще продолжаются и продвигаются не так легко”, - сказал он.

По информации О.ВОЛОШИНА, 10 октября представители Посольства Украины в Ливии в который раз посетили украинских граждан.

По словам О.ВОЛОШИНА, жизни и здоровью украинских граждан ничего не угрожает, они обеспечены продуктами питания, водой и лекарствами.

“Мы четко донесли до ливийской стороны, что наши будущие отношения с новым правительством Ливии будут определяться, конечно, отношением к этим гражданам”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

5 сентября О.ВОЛОШИН заявил, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 сентября поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы внешней разведки Григорию ИЛЬЯШОВУ принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.