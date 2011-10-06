В Нашей Украине предлагают забрать деньги у ГУД, ГПУ, СБУ и отдать на книги

Народные депутаты от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ и Владимир КАРПУК внесли на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета ряд предложений к проекту государственного бюджета на 2012 год об увеличении бюджетных расходов на улучшение здравоохранения, украинского книгоиздания и для зарубежных украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, депутаты предлагают увеличить объем бюджетных назначений Министерству здравоохранения Украины на 1 792000,0 тыс. грн. для установления с 1 января 2012 года надбавки в размере 50% должностного оклада медицинским работникам (148645,5 штатных должностей), которые работают в заведениях здравоохранения, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Также в «Нашей Украине» предлагают увеличить объем бюджетных назначений на приобретение лекарственных средств для лечения онкобольных детей (98 500,0 тыс. грн.); для обеспечения медицинскими препаратами детей больных гемофилией (53700,0 тыс. грн.); закупку медикаментов и медицинских изделий для проведения гемодиализа детям (1900,0 тыс. грн.); обеспечение лекарственными средствами детей с болезнью Гоше (15800,0 тыс. грн.).

Кроме того, предлагается увеличить объем бюджетных назначений на «лечение граждан Украины за рубежом» до 52011,9 тыс. грн., поскольку запланированная сумма равняется показателю 2011 года и составляет всего 27% от потребности.

Также депутаты предложили увеличить расходы на выпуск книжной продукции по программе «Украинская книга» до 60 000,0 тыс. грн. и увеличить финансирование мероприятий по поддержке связей с украинцами, которые проживают за пределами Украины до 11160,0 тыс. грн.

Депутаты предлагают обеспечить эти изменения за счет уменьшения бюджетных расходов на финансирование деятельности Государственного управления делами, в частности, перевозку высших должностных лиц, Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, а также сокращение расходов на реструктуризацию угольной и торфодобывающей промышленности.

В «Нашей Украине» убеждены, что деньги госбюджета приоритетно должны быть направлены на финансирование социальной сферы, решение актуальных социальных и гуманитарных проблем для большинства граждан и всей страны. В то же время является недопустимым дальнейшее увеличение расходов на содержание государственного аппарата или на отраслевые дотации, которые, по сути, распределяются в интересах олигархов, отмечают в партии.