Закупка молока завершилась смертью от удара ножом

В Запорожской области в результате конфликта трех местных жителей и гражданина Армении один человек погиб, еще три госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, завершившийся поножовщиной с летальным исходом конфликт произошел сегодня, 4 октября, около шести утра в селе Белоцерковка Куйбышевского района Запорожской области.

«В селе встретились местные жители – два брата - и гражданин Армении, который прибыл в Белоцерковку вместе с жителем Запорожья для закупки молока у населения.

Разговор между ними через некоторое время перерос в ссору, а затем в драку. В ходе конфликта от полученных ножевых ранений житель Запорожья скончался на месте происшествия. Трое других участников происшествия находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь», - сообщили в милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Ведется следствие.