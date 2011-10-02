Теперь украинцы могут ездить в Аргентину без виз

Сегодня, 2 октября, вступило в силу соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Украина и Аргентина 20 апреля этого года подписали межправительственное соглашение об отмене виз.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА, положениями этого соглашения предусматривается возможность для граждан сторон въезжать, находиться, следовать транзитом и выезжать с территорий обоих государств без виз с целью туризма или для осуществления другой неприбыльной деятельности на период не более 90 дней в течение календарного года.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что проездными документами, действительными для поездок граждан Украины в Аргентину на условиях упомянутого соглашения, являются паспорт гражданина Украины для выезда за границу и проездной документ ребенка.

А.ДИКУСАРОВ сказал, что реализация положений соглашения обеспечит либерализацию режима поездок граждан Украины в Аргентину, а также будет содействовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в туристической и культурно-гуманитарной сферах.