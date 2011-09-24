Грищенко: России не выгодна слишком высокая цена на газ

Украине и России надо находить решение в газовом споре по пересмотру контрактов прямо сейчас, потом будет поздно, поскольку Киев будет искать альтернативные источники энергии, заявил глава МИД Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "Интер".

"Отвечает ли интересам России слишком высокая цена на газ? Убежден - не отвечает, потому что чем выше она будет, тем меньше мы будем брать этого газа и в конце концов перейдем на другие источники энергии. Причем не в такой уже отдаленной перспективе", - цитирует РИА Новости.

Министр считает, что Украина и Россия должны немедленно прийти к компромиссу в газовой сфере. "Если смотреть стратегически, то надо находить решение прямо сейчас, потому что потом будет поздно. Как только запускается механизм поиска и создания альтернатив, его уже не остановить", - сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос журналистов, на какие компромиссы готова Украина, что она готова "сдать" России в субботу на переговорах, Грищенко заявил: "Ничего мы сдавать не собираемся, мы будем договариваться". При этом, отметил он, стороны будут договариваться на основе компромиссов.