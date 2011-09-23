Молдову интересует строительство газового терминала в Украине

Молдова заинтересовалась строительством LNG-терминала в Украине как возможный участник проекта и потенциальный покупатель газа, и намерена начать переговоры по этим вопросам.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Влад ФИЛАТ в интервью «Коммерасант Украина».

«Нам нужно начать переговоры в отношении терминала сжиженного газа … Мы можем быть и партнером, возможны инвестиции в совместный проект. А можно подписать договор о покупке газа. Есть много возможностей. Важно, чтобы мы договорились, что этот проект жизнеспособен, и нужно начинать работу», - заявил премьер Молдовы.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ заявлял, что Украина может увеличить мощность морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала), строительство которого планируется на Черноморском побережье страны, в случае неудачного завершения переговоров с Россией о цене на газ.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. дол.

Конкурс на строительство терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) будет объявлен 1 января 2012 года.

До этого времени победившая на конкурсе компания Socoin (Испания) должна разработать ТЭО строительства объекта.