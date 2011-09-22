Участники банды убивали стариков ради их квартир

Задержаны несколько человек, подозреваемых в убийствах пожилых людей ради того, чтобы завладеть их квартирами, сообщает пресс-служба крымского управления МВД Украины, не уточняя число задержанных и их жертв.

По версии следствия, задержанные убивали стариков в Крыму, Харьковской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Квартиры убитых продавали по поддельным документам или использовали их как залог под крупные кредиты. Сотрудники крымского ГУ МВД задержали подозреваемых в середине сентября при попытке совершить очередное убийство пожилой женщины в Днепропетровске.

По данным пресс-службы, расследование началось после того, как в июне на окраине Симферополя была найдено тело задушенной пожилой женщины. Квартиру убитой подозреваемые продали по поддельным документам.

"Организатором преступной группы являлся мужчина, отбывающий 18-летний тюремный срок за убийство. Он руководил преступной группой прямо из колонии, по мобильной связи", - приводит сообщение РИА Новости.

По информации ведомства, подозреваемые выбирали своих жертв по газетным объявлениям о сдаче комнаты в квартире с хозяином.