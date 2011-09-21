В Кривом Роге на взятке погорел судья

Сотрудники управления СБУ в Днепропетровской области совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины задержали «на горячем» во время получения 7 тыс. грн. взятки судью одного из районов Кривого Рога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Судья требовал и получил взятку от работника одного из предприятий города за удовлетворение исковых требований по выплате денежных средств за особые условия труда на вредном производстве. В случае неуплаты взятки судья угрожал оставить иск без рассмотрения.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, судья, злоупотребляя своим служебным положением, систематически требовал взятки от работников металлургических предприятий за принятие судебных решений в их пользу.

В настоящее время проверяется информация о его причастности к другим коррупционным деяниям.

По материалам СБУ прокуратурой Днепропетровской области в отношении судьи возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.