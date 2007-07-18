Как Екатерина Ющенко и два солидных канадца жгли костёр в лагере в Ворохте

Сегодня председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО и министр иностранных дел Канады Питер МАККЕЙ приняли участие в заключительном гала-концерте XII Летнего лагеря для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как передает корреспондент УНИАН, Летний лагерь проходит с 6 по 20 июля в Ворохте при поддержке Канадского фонда «Детям Чернобыля» совместно с Международным благотворительным фондом «Новое поколение».

В мероприятии также приняли участие канадский бизнесмен и филантроп Джеймс ТЕМЕРТЕЙ, представители дипломатических миссий стран, где проживает украинская диаспора.

Е.ЮЩЕНКО пообщалась с детьми, отдыхающими в лагере, вручила им подарки, и вместе они разожгли костер.

Супруга Президента Украины выразила глубокое удовлетворение тем, что праздник у Ворохте перерос в акцию национального масштаба. Обращаясь к детям, Е.ЮЩЕНКО выразила убеждение, что в Украине они никогда не будут одиноки.

После официальной церемонии закрытия состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие дети, отдыхающие в лагере, а также звезды украинской эстрады.

В Летнем лагере-2007 находятся на отдыхе 450 детей из 32 школ-интернатов Украины, а также 70 украинских и 40 канадских волонтеров-воспитателей. Нынешняя акция проводится под лозунгом «Север – Юг, Запад – Восток. Украинцев целый мир!».

Цель программы лагеря - помочь детям-сиротам стать активными гражданами, сделать позитивный вклад в развитие Украинского государства. Дети работали в мастерских: «Здоровое Я», «Спортивное Я», «Духовное Я» и «Творческое Я», учились основам работы на компьютере, шить на швейных машинах. Также дети получили информацию о потенциальных рисках работы за рубежом и имели возможность ознакомиться с печатными материалами на тему противодействия торговле людьми. Особенно детей интересовали древние украинские традиции и обычаи.

При содействии Ивано-Франковской облгосадминистрации в лагере прошли тренинги по профилактике негативных явлений в детской и молодежной среде, была организована работа различных кружков по интересам, историко-краеведческие туристические экскурсии, проведены встречи с работниками МЧС и УМВД в Ивано-Франковской области.

Справка УНИАН. Начиная с 1996 года, Летний лагерь собирает в Карпатах детей-сирот со всей Украины. Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО непосредственно принимали участие в открытии первого лагеря. Супруги ЮЩЕНКО традиционно ежегодно посещают его, общаются с детьми, привозят подарки, в частности, мёд с личной пасеки Президента.